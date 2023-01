TFF Başkanı Büyükekşi cevapladı: VAR kayıtları açıklanmaya devam edecek mi?

Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep- Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları Türkiye’nin gündemine oturdu. Maçların hakemleri ve pozisyonlar için tartışma devam ederken, bu kez TFF bu karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.1- Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonra tüm tartışmalı maçların VAR konuşmaları yayınlanmak zorunda.2- Kulüpleri artık kimse tutamaz, her maçtan sonra VAR kaydı isteyecekler. İşte bu iki tartışmaya noktayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi koydu.3- 17. haftada oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki kararlar sonrası ev sahibi takım ve Galatasaray bu maçın VAR kayıtlarının da açıklanmasını talep etmişti.Hürriyet'e açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi VAR konusuna açıklık getirdi. TFF Başkanı Mehmet BüyükekşiAçıklanan 2 maçtaki hatalar siyah ile beyaz kadar açıktı· Soru: Sayın Başkan, VAR kayıtlarını bir defaya mahsus mu açıkladınız?· Cevap: Evet, sadece bir defaya mahsustu kayıtların açıklanması.· Soru: Ama bundan böyle kulüpler her hatalı karardan sonra kayıtların açıklanmasını istemeyecek mi?· Cevap: Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı. 100 kişinin izleyip 100’ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar. 7 yaşındaki çocuğa bile sorsanız, onun bile göreceği türden hatalardandı. Ama diğer kararlardaki hatalar daha farklı.Konuşmalar gayet samimi ama hata var o ayrı· Soru: Bu maçı özel kılan bu hatalar mıydı?· Cevap: Hayır sadece bu değil. İnsanların kafasında başka soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk. Hiçbir şey yok işte, gayet samimi konuşmalar, bir karar vermeye çalışıyorlar. Her şey doğal. Ama hata var o ayrı.· Soru: Tamam her maç sonrası açıklanmayacak. Ama diyelim ki, tıpkı Sivas-G.Saray maçına benzer bir maç oldu. O zaman yine yayınlayacak mısınız?· Cevap: Aynı konsensüs sağlanırsa... Ama bu aynı zamanda FIFA ve UEFA’ya da bağlı.Haber devam ediyorHaberin devamıGalatasaray Kulübü Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulunmuştu.Konuşmaları yayınlarken FIFA ve UEFA’dan izin almadık· Soru: İzin alacaksınız o zaman?· Cevap: Biliyorsunuz, Hollanda ve İngiltere’de yayınlandı. Ama bir daha yayınlanmadı. Çocuk oyuncağı değil bu.· Soru: Siz yayınlarken izin aldınız mı FIFA ve UEFA’dan.· Cevap: Hayır, almadık. Ama bakın bu kültürün artık değişmesi lazım. Her maçtan sonra hakem konuşmayı bırakmalıyız. Bakın Fenerbahçe maçından sonra Nuri Şahin çok doğru bir hareket yaptı. Hakemin üzerine yürümek isteyen oyuncularının önüne geçti. Kulüpler hakemler kadar, futbolcularının ve teknik adamlarının da hatalarına baksınlar. Biz herkese eşit davranıyoruz. Hiç merak etmesinler.