Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Haberimizden canlı olarak vereceğimiz karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Ömür, Trezeguet, Gomez.



GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Kuwas, Bajic.



Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



