  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fırtına evinde Giresunspor’u rahat geçti! Karadeniz derbisinde kazanan 3 golle Trabzonspor…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 17. Haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Trabzon’da oynanan Karadeniz derbisinde bordo-mavili ekip, rakibini 3-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 29 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 5.01.2023 - 23:15 Güncelleme: 5.01.2023 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavili ekip, üst üste rakip kalede pozisyonlara girdi. Aranan gol, 30. dakikada Giresunsporlu Bajic'in kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda vites arttırarak üst üste goller buldu ve karşılaşmayı rahat bir biçimde tamamladı.

Fırtına evinde Giresunspor’u rahat geçti! Karadeniz derbisinde kazanan 3 golle Trabzonspor…

Bordo-mavililer, 69'da Maxi Gomez, 75'te ise Doğucan Haspolat'ın golleriyle farkı 3'e çıkartarak mücadelenin sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 29 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada kaldı.

Altılı masanın 10'uncu toplantısından da aday çıkmadı! 30 Ocak'ı işaret ettiler... .
CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e 'cinsel taciz' suçlaması: 10 yıla kadar hapsi istendi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye... Tarih belli oldu!
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!
Almanya Ukrayna'ya Patriot verecek..
AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı! Firari Doğukan Çep Beykoz'da yakalandı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
Rus basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu makale: Dünyanın en başarılı politikacısı
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
Sinan Ateş cinayetinde dört tutuklama daha: Sayı 10'a yükseldi...
Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Rusya'nın ateşkes kararına Ukrayna'dan yanıt!
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu!
Türk teknelerine Yunan tacizi...
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
SON DAKİKA! YSK'dan 2023 seçimleri açıklaması: Erken seçim vurgusu yaptı!
CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP’nin Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine tepki: Karar kanımca yok hükmündedir
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!