Fırtına evinde Giresunspor’u rahat geçti! Karadeniz derbisinde kazanan 3 golle Trabzonspor…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 17. Haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Trabzon’da oynanan Karadeniz derbisinde bordo-mavili ekip, rakibini 3-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 29 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti.Karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavili ekip, üst üste rakip kalede pozisyonlara girdi. Aranan gol, 30. dakikada Giresunsporlu Bajic'in kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda vites arttırarak üst üste goller buldu ve karşılaşmayı rahat bir biçimde tamamladı.Bordo-mavililer, 69'da Maxi Gomez, 75'te ise Doğucan Haspolat'ın golleriyle farkı 3'e çıkartarak mücadelenin sonucunu belirledi.Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 29 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada kaldı.