Adana Demirspor farka gitti...

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Adana Demirspor, 6-0 kazanarak 3 puana ulaştı.

Süper Lig'in 17. haftası, bol gollü maçlara sahne oldu. Bunlardan biri de Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması oldu.



Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Adana Demirspor, 6-0 kazanarak 3 puana ulaştı.



Adana Demirspor sahaya Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Gulbrandsen 11'i ile çıktı.



İstanbulspor ise maça Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz 11'i ile başladı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Belhanda, Yusuf Sarı, Onyekuru (2), Ndiaye ve Gökhan Töre attı.



Adana Demirspor bu sonuçla 30 puanla 4. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 11 puanla son sırada kaldı.