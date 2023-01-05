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Acun Ilıcalı'dan taraftarlarına büyük destek...

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın taraftarlarına deplasman maçlarında destek olmak için ücretsiz götüreceğini açıkladı.

Ekleme: 5.01.2023 - 21:47 Güncelleme: 5.01.2023 - 21:47 / Editör: Ozge Selin
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon sonuna kadar deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz olarak götüreceğini duyurdu.

İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hull City, kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın sezonunun geri kalanında tüm taraftarlar için deplasman maçlarına otobüs yolculuğunun ücretsiz olacağını doğruladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Ilıcalı, "Taraftarlarımızı şimdi desteklemek istiyorum çünkü gelecekte daha iyi zamanlar olduğunda kulübü sahada olduğu kadar saha dışında da destekleyeceklerini biliyorum." sözlerini kullandı.

Uzun süreli tren grevleri ve artan yaşam maliyetleri sebebiyle bu kararı aldıklarını açıklayan Ilıcalı, “Geldiğimiz günden bu yana taraftarımızın desteği muhteşemdi. Biz de bu desteklerine kayıtsız kalmadık ve bu kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.
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