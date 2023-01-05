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3 kulüp PFDK'ye sevk edildi...

Spor Toto Süper Lig'den 3 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Ekleme: 5.01.2023 - 19:43 Güncelleme: 5.01.2023 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray ile MKE Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Kayserispor'un ise "çirkin ve kötü tezahürat" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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