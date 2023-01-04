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Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 17. haftasında 101. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 62-19, gol sayısında da 206-87 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 4.01.2023 - 18:49 Güncelleme: 4.01.2023 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjo, Berkan, Rashica, Mertens, Barış, Gomis

MKE Ankaragücü:

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

DERBİYE LİDER ÇIKMA HEDEFİNDE

Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor.

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.

BEŞ OYUNCU EKSİK

"Cimbom" karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

ÖNEMLİ OYUNCULAR KART SINIRINDA

Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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