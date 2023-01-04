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Galatasaray geriden gelerek Ankaragücü’nü yıktı! Aslan derbiye lider gidiyor…

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşe imza atarak 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, puanı 36 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kazanarak moral depolayan Aslan, Süper Lig’de galibiyet serisini 6’ya çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 4.01.2023 - 22:20 Güncelleme: 4.01.2023 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa kenetlenen sarı-kırmızılılar, 17. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleye adeta yenik durumda başlayan Galatasaray, 7. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüne engel olamadı.

Eski takımına attığı golden sonra sevinmeyen Taylan Antalyalı, Galatasaray tribünlerinin de tepkisini çekti.

Yenilen gole hızlı karşılık veren Aslan, 16. dakikada son haftalardaki performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skoru dengeledi.

Galatasaray geriden gelerek Ankaragücü’nü yıktı! Aslan derbiye lider gidiyor…

Beraberliğin ardından oyunun kontrolünü de eline alan sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis ile öne geçti.

İkinci yarının büyük bir kısmında oyunun kontrolü Ankaragücü'nde olsa da Galatasaray, rakibine fırsat tanımadı.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de galibiyet serisini 6'ya çıkaran Okan Buruk ve öğrencileri, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisine lider gidiyor.

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