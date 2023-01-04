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Galatasaray'dan TFF'ye flaş VAR başvurusu!

Galatasaray'ın Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Ekleme: 4.01.2023 - 14:37 Güncelleme: 4.01.2023 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray yönetimi, dün akşam Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı. Galatasaray yönetimi, TFF'den bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

GALATASARAY: TUZ KOKTU

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonların ardından Galatasaray açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadelerine yer verildi.


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