Galatasaray'dan TFF'ye flaş VAR başvurusu!

Galatasaray'ın Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, dün akşam Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı. Galatasaray yönetimi, TFF'den bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.



GALATASARAY: TUZ KOKTU



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonların ardından Galatasaray açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadelerine yer verildi.





