Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye'ye geldiler

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler için dünya devleri sıraya girdi. Birçok Avrupa kulübünün kadrosuna katmak istediği genç yıldız için son teklifin İtalya'dan geldiği belirtildi. Arda Güler için Ocak ayında transfer operasyonu var.

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler genç yaşında dünya devlerini peşine takmayı başardı. Yetenekli futbolcu için son olarak İtalya Serie A kulübü Napoli devreye girdi. Star Gazetesi'nin İtalya basınından aktardığı bilgiye göre Napoli kadrosunda gençleşmeye gidiyor. İtalyan kulübün ise hedefinde 3 Fenerbahçeli futbolcu var...



NAPOLİ, ARDA GÜLER VE 2 İSMİN PEŞİNDE



Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli kulübü için sessiz bir çalışma yürütüyor. Gençleşme operasyonuyla takımı yeniden yapılandırmak isteyen İtalyan isim sarı lacivertlilerden Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo'nun peşinde. Daha önceden Eljif Elmas ve Kim Min- Jae'yi kadrosuna katan ve oyunculardan yüksek oranda verim alan İtalyan temsilcisi sarı lacivertlilerin başarılı isimlerini de kadrosuna katmak istiyor.



ARDA GÜLER İLK KEZ MİLLİ FORMAYI BU SEZON GİYDİ



17 yaşındaki geleceğin yıldız adayı 2022 yılında oynanan Türkiye-Çekya maçında ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giymişti. Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de ise 13 maçta forma giydi. 3 gol atmayı başaran oyuncu bir de asist yaptı.





