Ünlü gazeteci duyurdu! Resmi teklif yapıldı

Ünlü gazeteci Nico Schira, Beşiktaş'ın Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklifini yaptığını yazdı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmak için büyük bir uğraş veren Beşiktaş, Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklifini yaptığını yazdı.



Ünlü gazeteci Nico Schira, Siyah-Beyazlı yönetimin Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklifini yaptığını yazdı. Schira, 'Beşiktaş, stoper Omar Colley için Sampdoria ile görüşmelere başladı. Türkiye'de kış transferleri 8 Şubat'ta sona erecek ve bir anlaşmaya varmak için daha çok zaman var' ifadesini kullandı.



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Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Sampdoria'ya satın alma opsiyonlu kirala teklifinde bulundu. İtalyan kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve iki kulüp arasında opsiyon pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi. 2018 yılında Genk'ten 9.2 milyon Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer olan 30 yaşındaki Gambialı futbolcu bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi.



30 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Colley'in piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.



