Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak Icardi ve Gomis'in oldukça gerisinde kalan Haris Seferovic'in yeni takımı Celta Vigo oldu.
Galatasaray'da istenmeyen adam olan Haris Seferovic'in yeni takımı belli oldu.
30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Benfica, Haris Seferovic için kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağlandığını ve Kasımpaşa'ya transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
Kasımpaşa'ya kötü haber
Benfica'nın bu haberi sonrasında Kasımpaşa'ya bilgi veren Galatasaray, Seferovic'e de durumu bildirdi. Haris Seferovic, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.
Süper Lig'de gol atamadı
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.
30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Benfica, Haris Seferovic için kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağlandığını ve Kasımpaşa'ya transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
Kasımpaşa'ya kötü haber
Benfica'nın bu haberi sonrasında Kasımpaşa'ya bilgi veren Galatasaray, Seferovic'e de durumu bildirdi. Haris Seferovic, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.
Süper Lig'de gol atamadı
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.