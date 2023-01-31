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Fenerbahçe haberi: Osayi transferinde flaş gelişme! Önce açıkladı sonra sildi...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, teklif gelen oyuncular için de görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'da İngiltere'ye transferi gündemde olan Osayi ile ilgili kafa karıştıran bir olay yaşandı. Peki, Osayi transfer olacak mı? İşte yaşananlara dair tüm detaylar..

Ekleme: 31.01.2023 - 16:17 Güncelleme: 31.01.2023 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, teklif gelen oyuncular için de görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'da İngiltere'ye transferi gündemde olan Osayi ile ilgili kafa karıştıran bir olay yaşandı.

Fenerbahçe haberi: Osayi transferinde flaş gelişme! Önce açıkladı sonra sildi...


OSAYI AYRILIYOR

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertli ekibin, 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz temsilcisi QPR'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Osayi-Samuel için 12 milyon Pound bonservis teklif etti. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkışan Bournemouth'un Fenerbahçe ile son detayları görüştüğü öne sürüldü.

CRYSTAL PALACE DA İSTİYOR

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'e İngiltere'den başka bir teklif daha var.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

OSAYI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Nijeryalı oyuncu bu sezon beşi Avrupa Ligi, üçü Avrupa Ligi elemeleri, ikisi Türkiye Kupası, ikisi Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 15'i Süper Lig olmak üzere 27 karşılaşmada görev yaptı.

25 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli formayla toplamda 89 maça çıkarken, üç kez gol attı ve beş kez de asist yapmayı başardı.

VEDA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Osayi Samuel'e eski kaleci antrenöründen başarı mesajı geldi. Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımı ise daha sonra kaldırdı.

Fenerbahçe haberi: Osayi transferinde flaş gelişme! Önce açıkladı sonra sildi...

Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Instagram hesabından Osayi Samuel'e yeni takımında başarılar diledi. Osayi ile orta sahada yaşadığı sevinci koyan Kraft, daha sonra o paylaşımı sildi.

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