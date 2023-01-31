Beşiktaş'ın serisine Fatih Karagümrük engeli...

Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı.



Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.



Maçta goller; 33. dakikada Cenk Tosun ve 49. dakikada Ozdoev'den geldi.



Bu sonuçla birlikte, Beşiktaş puanını 39 yaptı. Fatih Karagümrük ise, 23 puana yükseldi.



Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise aynı haftada, Ankaragücü'ne konuk olacak.



Yenilmezlik serileri sürüyor



Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.



BEŞİKTAŞ FİKSTÜR



Fatih Karagümrük üst üste 4. maçını da beraberlikle tamamlarken; yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.



İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Fatih Karagümrük'e karşı aldı.



Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 5 yenilgi anıldı.



İlk 11'de 2 değişiklik



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Jackson Muleka'yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.



Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu oyuncuların yerine kart cezalarını tamamlayan Valentin Rosier ile Nathan Redmond'a görev verdi.