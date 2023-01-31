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Beşiktaş deplasmanda Karagümrük’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadelenin tüm detayları ve ilk 11’i haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 31.01.2023 - 19:16 Güncelleme: 31.01.2023 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlikle 22 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte aldığı 2 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 9 puan yazdırdı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Kazım.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar.

Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı, forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sağ kanat oyuncusu Colley ve orta sahada görev yapan Nicholas, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta oynayamayacak.

Ara transfer döneminde Adem Ljajic, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci ve Brahim Darri'yi kadrosuna katan Fatih Karagümrük, son olarak Braga'dan 21 yaşındaki Portekizli stoper Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşiktaş deplasmanda Karagümrük’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

GÖZLER BORİNİ VE DİAGNE'DE

Geride kalan 19 lig maçında 40 gol atarak ligin en golcü ekiplerinden olan Fatih Karagümrük'te Borini-Diagne ikilisi, attıkları 22 golle takımın en skorer isimleri oldu.

Fabio Borini bu sezon attığı 12 golün yanı sıra 7 de asist yaparken, ara transfer döneminde birçok kulübün gündemine geldi. Ligde rakip fileleri 10 kez havalandıran Diagne de Borini'yle birlikte Andrea Pirlo'nun Beşiktaş karşısında gol beklediği en önemli isim.

Beşiktaş deplasmanda Karagümrük’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

BEŞİKTAŞ GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.
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