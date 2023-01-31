Adı Adana Demirspor'la anılıyordu! Hulk inanılmazı başardı: 90 dakikada 6 kilo...

Bir süredir adı Adana Demirspor'la anılan dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Hulk, takımının Tombense ile oynadığı maç sırasında tam 6 kilo verdi. Herkesi şaşkına çeviren olayla ilgili Atletico Minerio'nun paylaştığı videoya yorum yağdı.

Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Hulk'un adı ülkemizde son dönemde Adana Demirspor'a transfer süreci ile anılıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın bir videosu tüm dünyana gündemi sarstı. Atletico Mineiro'nun Tombense ile oynadığı maç öncesi ve sonrasında çekilen videoya göre Hulk, karşılaşma sırasında tam 6 kilo verdi.



SANCAK TÜM GERÇEKLERİ AÇIKLADI

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Adana Demirspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum bölgesini takviye etmek isteyen ve son derece önemli isimlerle görüşen Akdeniz ekibinin son hedefi Hulk oldu. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan 35 yaşındaki futbolcunun transfer süreciyle ilgili tüm ayrıntıları Adana Demirspor Başkanı Murak Sancak verdi.



6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

A Spor'da canlı yayın konuğu olan Murat Sancak, 'Hulk'un kendisi ve eşi gelmek istiyordu. Ama kulübü bırakmak istemiyordu. Çok ciddi para teklif ettim. Belki yayın gelirinin tamamını ona verdim. Çok istedim, kendisi de çok gelmek istedi. Hulk'a bonuslarla birlikte 6 milyon Euro teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor. Hulk'un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye'yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok.' açıklamasını yaptı.



SUAREZ GERÇEKLERİNİ AÇIKLADI

Başkan Sancak bir başka dünya yıldızı Luis Suarez konusunda da yaşananlara açıklık getirdi. Sancak, 'Suarez'le de görüştük, eşi buraya gelmek istemedi. Eş, abi, baba problemi yaşıyoruz. Bakayoko'nun da abisi problem. Zorlaştırıyor. Bir santrfor daha alacağız. Ama Fenerbahçe maçına yetişmez. Bir 6 numara ve santrfor almaya uğraşıyoruz. Önceliğimiz 6 numara. İyi bir 6 numara bulursak alacağız. Santrforla da görüşüyoruz. Alabilirsek, alacağız. Yabancı santrfor' ifadesini kullandı.



HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Adana Demirspor'a transferi zora giren Hulk bir videosu ile gündemi sarstı. Atletico Mineiro'nun Mineiro şampiyonasında Tombense ile oynadığı maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun karşılaşma sırasında 6 kilo verdiği ortaya çıktı.



90 DAKİKA OYNADI, 1 DE GOL ATTI

Maç öncesinde tartının üstüne çıkan Hulk'un 97.6 kilo geldiği gözlendi. Maçta 90 dakika forma giyen ve 1 de gol atan Hulk karşılaşma sonunda ise tartının üstüne çıktığında 91.9 kilo gelmesi dikkatleri çekti. Ortaya çıkan bu görüntü tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

