Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. İşte zorlu maçları yönetecek hakemler...
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
İşte zorlu maçları yönetecek hakemler:
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
İşte zorlu maçları yönetecek hakemler:
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık