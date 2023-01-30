Fenerbahçe, Borini için Karagümrük ile anlaştı!

Fenerbahçe, Fabio Borini'yi renklerine bağlıyor. Karagümrük, Fenerbahçe'nin 2 oyuncu artı para teklifini kabul etti.

Fenerbahçe, bu sezon Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabio Borini'yi renklerine bağlıyor.



Fotomaç'ın son dakika haberine göre, Fenerbahçe Borini'ye karşılık Fatih Karagümrük'e Serdar Dursun ve kadrosuna katacağı Emre Demir'i kiralık olarak verecek. Kanarya bu iki oyuncunun yanı sıra İtalyan yıldız için 1.8 milyon euro bedel ödeyecek.



Fabio Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maçta görev aldı. 31 yaşındaki oyuncu 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.