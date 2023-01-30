Enner Valencia, gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Valencia, ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti.

Süper Lig'in 21. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 5-1 kazandı. Fenerbahçe'nin galibiyet golleri; Enner Valencia (4) ve Michy Batshuayi'den geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Mamadou Fall kaydetti.



Takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Enner Valencia, 69 dakika içerisinde 4 gol birden attı.



Gol krallığında zirvede



Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 17 maçta görev yapan tecrübeli golcü, rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Valencia böylelikle gol krallığındaki en yakın rakibi olan Fatih Karagümrük oyuncusu Fabio Borini'ye 7 gol fark attı. Borini'yi ise attıkları 10 golle Mbaye Diagne, Haji Wright ve Michy Batshuayi takip etti.



İkinci kez yaptı



5-4 biten Fatih Karagümrük maçında da hat-trick yapan Valencia bu sezon ikinci kez bir maçta 3 gol ve fazlasını attı.



Alex'den sonra bir ilk



Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2010-2011 sezonunda 28 gol kaydetmişti. Bu yıldan sonra ligde en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi Valencia oldu. Ekvadorlu golcü, Sow, Fernandao, Soldado ve Van Persie gibi isimleri geride bırakarak, sarı-lacivertlilerde tarihe geçti.