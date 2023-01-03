TFF, maçların VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçının tartışılan pozisyonlarının VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş ve 16. haftadaki Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarındaki tartışılan pozisyonların kararlarını açıkladı.



TFF'nin yayınladığı videoya göre Sivasspor'un Galatasaray karşsında bulduğu gol Nelsson, pozisyonda ikinci adam olarak kabul edildiği için ofsayt sebebiyle iptal edildi.



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