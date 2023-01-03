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Şoförü Diagne'nin aracını kaçırdı

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Ataşehir’de bir mekana gitti. Golcü futbolcu, mekandan uzun süre çıkmayınca duruma sinirlenen şoförü, Diagne’nin otomobiliyle birlikte kayıplara karıştı. Otomobilsiz kalınca bir fırına sığınan Diagne’ye polis ve vatandaşlar yardım etti.

Ekleme: 3.01.2023 - 14:03 Güncelleme: 3.01.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fatih Karagümrük’ün başarılı futbolcusu Mbaye Diagne, önceki akşam ilginç bir olay yaşadı.

Senegalli futbolcu, lüks otomobiliyle geldiği Ataşehir’de bir mekana girdi. Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. İddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü araçla birlikte kayıplara karıştı.

Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, şoförünü aradıysa da ulaşamadı. Araçla birlikte özel eşyaları da giden Diagne, yakınlarda bulunan bir ekmek fırınına sığındı. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu. Bir süre sonra Diagne’in otomobili bulundu. Diagne, Ümraniye’de kendisine ilgi gösteren vatandaşla bir süre sohbet ettikten sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı.

Öte yandan Diagne’nin şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şoförü Diagne'nin aracını kaçırdı
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