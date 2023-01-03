Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor karşısında 2-1 kazandı.

Süper Lig 17. hafta ile devam ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe hakem Kadir Sağlam yönetiminde Corendon Airlines Park’ta karşı karşıya geldi.



Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Wright Antalya'yı öne geçirdi

Karşılaşmada Antalyaspor, Haji Wright'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Batshuayi galibiyeti getirdi

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 55 ve 62. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda gol çıkmayınca Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



18. haftada derbi mücadelesi yaşanacak

Hatayspor maçının ardından Antalyaspor’u da mağlup eden Fenerbahçe 35 puana yükseldi. Süper Lig’de 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.



Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.



