Cristiano Ronaldo Riyad'da

Astronomik rakamla Al Nassr takımına transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza töreni için gittiği Riyad'da çiçeklerle karşılandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Ronaldo'nun, Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor. 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti. Transferin ardından geçen 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.