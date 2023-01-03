Cristiano Ronaldo Riyad'da
Astronomik rakamla Al Nassr takımına transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza töreni için gittiği Riyad'da çiçeklerle karşılandı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Ronaldo'nun, Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor. 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.
Forma satışı patladı
Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti. Transferin ardından geçen 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Ronaldo'nun, Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor. 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.
Forma satışı patladı
Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti. Transferin ardından geçen 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.