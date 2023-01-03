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Cristiano Ronaldo Riyad'da

Astronomik rakamla Al Nassr takımına transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza töreni için gittiği Riyad'da çiçeklerle karşılandı.

Ekleme: 3.01.2023 - 10:21 Güncelleme: 3.01.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaşan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Ronaldo'nun, Al-Nassr'daki ilk maçına perşembe günkü Al-Ta'ee karşılaşmasında çıkması bekleniyor. 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.

Cristiano Ronaldo Riyad'da

Forma satışı patladı

Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından birçok Al-Nassr taraftarı, yıldız oyuncunun formasını alabilmek için kulüp mağazasına akın etti. Transferin ardından geçen 48 saatte 200 binden fazla forma satıldı.

Cristiano Ronaldo Riyad'da
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