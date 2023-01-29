Yeni MHK başkanı Lale Orta oldu.

TFF, yeni MHK başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu.

Sabri Çelik'in Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmesi üzerine yeni başkan Lale Orta oldu.



TFF tarafından yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir." ifadeleri yer aldı.



Orta'nın ekibinde Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar ve Hamza Mısır yer alacak.