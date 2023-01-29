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Oosterwolde İstanbul'da: Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Quinn Oosterwolde kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Quinn Oosterwolde, İstanbul'a geldi. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Quinn Oosterwolde hakkında tüm bilgiler...

Ekleme: 29.01.2023 - 18:56 Güncelleme: 29.01.2023 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Sarı-lacivertlilerin transferi için Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği 21 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Başkent Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Oosterwolde, 'Burada olduğum için mutluyum' dedi.

Kulüp yetkilisi tarafından karşılanan Oosterwolde, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Genç savunma oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Oosterwolde İstanbul'da: Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Quinn Oosterwolde kimdir?

JAYDEN QUİNN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.

Surinam asıllı oyuncu, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçirdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 17 maça çıktı ve 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro'dur.
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