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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 29.01.2023 - 18:14 Güncelleme: 29.01.2023 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

Selçuk İnan'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul'da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor'u yenen ve Fatih Karagümrük'le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

SINIRDA 9 İSİM

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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