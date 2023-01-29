Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti!

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. 21. haftanın son maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 24. dakikada yediği şok golle 1-0 geriye düştü.Fall'un attığı golden sonra çabuk toparlanan Jorge Jesus ve öğrencileri, 37. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle skoru eşitledi.Beraberlik golünün hemen ardından bir kez daha sahneye çıkan Valencia, 39. dakikada skoru 2-1'e getirdi.İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. 52 ve 69. dakikalarda yine sahneye çıkan Valencia, Kasımpaşa karşısında adeta şov yaptı.Karşılaşmanın son golü ise 90+2'de Michy Batshuayi'den geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçtan 5-1 galip ayrılan Kanarya, puanını 44 yaparak ligin ikinci sırasındaki yerini korudu.VALENCIA 19 GOLE ULAŞTIBu sezon Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Enner Valencia, Kasımpaşa maçında attığı gollerle 19 gole ulaştı.Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde yer alan Ekvadorlu futbolcu, rakipleriyle arasını açmaya devam etti.