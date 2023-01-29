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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe Bruma'yı satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı...

Fenerbahçe sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve ara transfer dönemde 4.5 milyon euroluk opsiyonu kullanmak zorunda kaldığı Bruma'nın Braga'ya kiralandığını açıkladı. Teknik direktör Jorge Jesus tarafından listeye yazılmayan 28 yaşındaki Portekizli futbolcunun ligin 2. yarısında listeye yazılacağı iddia edilmişti.

Ekleme: 29.01.2023 - 23:27 Güncelleme: 29.01.2023 - 23:33 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Bruma, Portekiz ekibi Braga'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekizin SC Braga takımına kiralanmıştır. Brumanın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız' denildi.

Anlaşmaya göre; Braga isterse yaz döneminde kiralık sözleşmeyi bir sezon daha uzatabilir.

2025'E KADAR SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadroda olan Portekizli futbolcu Bruma'nın 4 milyon 250 bin Euro'ya bonservisinin alındığını açıklamıştı. Sarı-lacivertliler, Bruma ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe Bruma'yı satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi Braga'ya kiraladı...

LİSANSI ASKIYA ALINMIŞTI

Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Bruma'yı kadrosuna katarken, futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Slovacko maçlarında forma giydi.

Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 27 dakika sahada kalan Bruma'nın lisansı, kadro planlaması kapsamında daha sonra askıya alındı.

Portekizli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ise kadroya alındı ancak forma giymedi.

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