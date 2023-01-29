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Emre Demir, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe ve Barcelona, genç orta saha oyuncusu Emre Demir'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Ekleme: 29.01.2023 - 00:57 Güncelleme: 29.01.2023 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve şampiyonluk adına kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Barcelona’dan Emre Demir’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol deviyle anlaşmaya vardı.

İstanbul'a davet edildi

Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Barcelona Emre Demir transferi için anlaşmaya vardı. Emre Demir sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi.Oyuncu tarafıyla sözleşme şartlarını konuşacak olan Fenerbahçe anlaşılması halinde futbolcuyu bonservisiyle transfer edecek.

2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

Sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu A takımda forma şansı bulamayan Emre, bu sezon Barcelona'nın B takımında 24 dakika süre aldı.
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