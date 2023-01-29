Emre Demir, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe ve Barcelona, genç orta saha oyuncusu Emre Demir'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve şampiyonluk adına kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Barcelona’dan Emre Demir’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol deviyle anlaşmaya vardı.



İstanbul'a davet edildi



Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Barcelona Emre Demir transferi için anlaşmaya vardı. Emre Demir sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi.Oyuncu tarafıyla sözleşme şartlarını konuşacak olan Fenerbahçe anlaşılması halinde futbolcuyu bonservisiyle transfer edecek.



2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu



Sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu A takımda forma şansı bulamayan Emre, bu sezon Barcelona'nın B takımında 24 dakika süre aldı.