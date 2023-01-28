TFF'de deprem! Merkez Hakem Kurulu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Başkan Sabri Çelik önderliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına gelerek istifa etti.

on dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa iddiası gündeme geldi.



MHK Başkanı Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken, Türkiye Gazetesi yazarlarından Ömer Faruk Ünal flaş bir iddia ortaya attı.



Ömer Faruk Ünal, Sabri Çelik'in istifa kararını 'MHK Başkan Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.' sözleriyle duyurdu.



Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.