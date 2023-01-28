Giresunspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Giresunspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi M. İlker Coşkun.
İlk 11'ler
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Giresunspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi M. İlker Coşkun.
İlk 11'ler
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi