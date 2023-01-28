Galatasaray, Giresunspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.

Süper Lig 21. hafta ile devam ediyor. Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Bahattin Şimşek yönetiminde Çotanak Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.



Mücadele Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken goller; Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün'den geldi. İlk yarının son dakikalarında ise Mauro Icardi, penaltı vuruşunda kaleci Onurcan Piri'yi geçemedi.



Icardi, penaltıyı kaçırdı



Maçın 41. dakikasında Kerem'in sağdan pasında Icardi ceza sahası içinde yerde kaldı. Bu müdahele sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi'nin penaltısını Onurcan Piri kurtarmayı başardı.



Mertens'in golüyle ilk yarı sona erdi



Mücadelenin 45+3. dakikasında savunma arkasına atılan topta Icardi karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Dönen topu Onurcan elinden kaçırdı. O bölgede Mertens önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.



İlk yarının kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca sarı-kırmızılı takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.



Dubois'dan harika gol



Karşılaşmanın 60. dakikasında Icardi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Leo Dubois harika vurdu. Kaleci Onurcan uzansa da gole engel olamadı. Bu golle skor 2-0'a geldi.



Rashica, farkı 3'e çıkardı



Maçın 88. dakikasında savunmanın hatasını iyi takip eden Rashica, karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ın sağından topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.



Yunus, maçın skorunu belirledi



Mücadelenin 90+4. dakikasında Yunus Akgün, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp sağ ayağıyla topu uzak köşeye bıraktı ve farkı 4'e çıkardı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Galatasaray, üç puanın sahibi oldu.



Galatasaray ligde üst üste 10. galibiyetini aldı



Süper Lig’de üst üste 10. maçını da kazanan lider Galatasaray, 48 puana yükseldi. Art arda beşinci maçından da galibiyet çıkaramayan Giresunspor 21 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, evinde Ümraniyespor’la karşılaşacak. Giresunspor ise Kasımpaşa’ya konuk olacak.