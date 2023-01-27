Selçuk İnan: Van Aanholt ve Seferovic listemizde

Galatasaray'ın göndermek istediği Van Aanholt ve Seferovic'e Kasımpaşa talip oldu. Selçuk İnan yaptığı açıklamada bu iddiaları doğruladı.

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.



Genç çalıştırıcı, Fatih Terim'in kendisi için çok önemli olduğunun altını şu sözlerle çizdi:



'Fatih Terim ile aramızdaki saygı hiçbir zaman kaybolmadı, ondan çok şey öğrendik öğrenmeye devam ediyoruz. Baba-oğul gibiyiz, hoca da bu şekilde görüyor. Öğretmen-öğrenci ilişkimiz her zaman devam ediyor. İlk maçıma geleceğini bilmiyordum çok heyecanlandım haberim yoktu, ilk maçımda destek olması benim için çok önemliydi.'



Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk Hoca, Van Aanholt ve Seferovic hakkında da olumlu konuştu.



'Birçok oyuncuya ilgimiz var. Gerekli takviyeler yapılacaktır. Yönetimimiz elinden geleni yapacaktır. Şu an bir ihtiyacımız var bunu görüyoruz ama bizim işimiz sahada. Konsantre olduğum asıl taraf saha. Van Aanholt ve Seferovic olabilir. Onlar da konuştuğumuz bazı isimler. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz.'