Fenerbahçe'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile her konuda anlaşma sağladı. Kısa süre içinde imzalar atılacak. Altay Bayındır 20 milyon TL'nin üzerinde bir ücret alacak.

Uzun süredir sözleşme uzatmak için Altay Bayındır'la görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu konuda mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki kalecinin yüksek maaş talebi nedeniyle yeni mukavele için çıkan kriz de böylece sona ermiş oldu. Fenerbahçe, yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır'a 15 milyon TL teklif etmiş ancak tecrübeli file bekçisi 25 milyon TL istemişti. Ardından da yönetim görüşmeleri askıya almıştı. Altay'ı sezon sonunda elinden bonservissiz bir şekilde kaçırmak istemeyen F.Bahçe Yönetimi, bu kararından vazgeçti ve yeniden adım attı



ALTAY BAYINDIR İNADINDAN VAZGEÇTİ



Altay ve menajeriyle masaya oturan Sarı-Lacivertliler, yıllık maaş teklifini 20 milyon TL'nin üzerine çıkardı. 24 yaşındaki eldiven de kulüpten gelen bu uzlaşmacı tavır sonrasında 25 milyon TL inadından vazgeçti ve taraflar orta noktada anlaştı. Altay Bayındır'la kısa süre içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Sarı-Lacivertliler'in Altay'la sözleşme uzatmasının ana sebeplerinden biri de Avrupa'da piyasası olan tecrübeli kaleciyi iyi bir bonservis bedeliyle göndermek. Anlaşma sağlanamamış olsa 24 yaşındaki file bekçisi sezon sonunda bedelsiz olarak istediği takıma gidebilirdi



İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR



Genç kalecinin de bu sözleşme ile birlikte kafasının biraz olsun rahatladığı öğrenildi. Altay Bayındır bu sezon performansından dolayı gelen eleştiriler sonrasında yaptığı açıklamada; "Pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe ile bu sezon, Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 30 resmi maça çıkan Altay Bayındır, 33 gol yemiş, bu karşılaşmaların 12'sinde ise kalesini rakiplere kapatmıştı. Altay'ın İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor.