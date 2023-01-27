  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,49 - 20,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile her konuda anlaşma sağladı. Kısa süre içinde imzalar atılacak. Altay Bayındır 20 milyon TL'nin üzerinde bir ücret alacak.

Ekleme: 27.01.2023 - 10:27 Güncelleme: 27.01.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir sözleşme uzatmak için Altay Bayındır'la görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu konuda mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki kalecinin yüksek maaş talebi nedeniyle yeni mukavele için çıkan kriz de böylece sona ermiş oldu. Fenerbahçe, yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır'a 15 milyon TL teklif etmiş ancak tecrübeli file bekçisi 25 milyon TL istemişti. Ardından da yönetim görüşmeleri askıya almıştı. Altay'ı sezon sonunda elinden bonservissiz bir şekilde kaçırmak istemeyen F.Bahçe Yönetimi, bu kararından vazgeçti ve yeniden adım attı

ALTAY BAYINDIR İNADINDAN VAZGEÇTİ

Altay ve menajeriyle masaya oturan Sarı-Lacivertliler, yıllık maaş teklifini 20 milyon TL'nin üzerine çıkardı. 24 yaşındaki eldiven de kulüpten gelen bu uzlaşmacı tavır sonrasında 25 milyon TL inadından vazgeçti ve taraflar orta noktada anlaştı. Altay Bayındır'la kısa süre içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Sarı-Lacivertliler'in Altay'la sözleşme uzatmasının ana sebeplerinden biri de Avrupa'da piyasası olan tecrübeli kaleciyi iyi bir bonservis bedeliyle göndermek. Anlaşma sağlanamamış olsa 24 yaşındaki file bekçisi sezon sonunda bedelsiz olarak istediği takıma gidebilirdi

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Genç kalecinin de bu sözleşme ile birlikte kafasının biraz olsun rahatladığı öğrenildi. Altay Bayındır bu sezon performansından dolayı gelen eleştiriler sonrasında yaptığı açıklamada; "Pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe ile bu sezon, Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 30 resmi maça çıkan Altay Bayındır, 33 gol yemiş, bu karşılaşmaların 12'sinde ise kalesini rakiplere kapatmıştı. Altay'ın İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor.
İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler
Fatih'te İETT otobüsü ağaca çarptı
6'lı masayı fena tiye aldılar!
İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü
Altılı masada İyi Parti'nin istekleri kriz çıkarttı
Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'
Sanayi doğalgazına indirim yapıldı
Bakan Soylu duyurdu! İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda gözaltı
109 ton altında büyük gün: İlk külçeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! 'Önünde hiçbir engel yok'
Uzaya çıkacak ilk Türk belirlendi! Önce ABD'ye ardından uzaya gidecek
Fırsatçılara geçit yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
ABD duyurdu: DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü...
Altılı masanın dokuz saatlik toplantısından yine aday çıkmadı...
Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın 'imam hatip' düşmanlığı! Tele 1'de 28 Şubat'ı hatırlatan sözler...
Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?
6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız
Vedat Bilgin: EYT'de ilk maaş Mart'ta...
ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...
26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek