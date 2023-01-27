Beşiktaş tam gaz: Kartal seriyi sürdürüyor...

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.



Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.



Maçta goller; 20. ve 50. dakikalarda Cenk Tosun, 58. dakikada Dele Alli'den geldi.



Beşiktaş'ın 36. dakikada Vincent Aboubakar ile bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.



Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.



Beşiktaş seriye bağladı



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada da kazandı.



Kara Kartal bu maçlarda; Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.



Tosun Paşa rekor kırdı



Bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydeden tectübeli golcü, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu. Tosun'un 25 golünün ardından 23 golle Cyle Larin bulunuyor.



BEŞİKTAŞ FİKSTÜR



Kalede güven



Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, kalesine gelen son 12 isabetli şutun 11'ini kurtardı.



Aboubakar 677 gün sonra Dolmabahçe'de



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez sahaya 11'de çıktı.



Geçen hafta Yukatel Kayserispor deplasmanında 69. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuya ısınma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünlere çağırdı.



Aboubakar, bu maçla birlikte 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıkmış oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki son karşılaşmasına 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide çıkmıştı.



