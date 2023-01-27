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Başakşehir - Konyaspor maç saati değişti...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Ekleme: 27.01.2023 - 21:09 Güncelleme: 27.01.2023 - 21:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakanın 16.00 olan başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de 37 puanı, Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
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