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Anlaşma sağlandı: Kaan Ayhan imza için geliyor

İtalyan basını, Beşiktaş'ın, Sassuolo'nun milli stoperi ile imza aşamasına geldiğini yazdı. Siyah-beyazlıların, Kaan Ayhan için 500 bin Euro kiralama bedeli vereceği, sözleşmede 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesinin de yer alacağı kaydedildi.

Ekleme: 27.01.2023 - 15:14 Güncelleme: 27.01.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için girişimde bulunduğu Kaan Ayhan transferinde mutlu sona çok yakın. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen milli futbolcuyu kadroya katmak isteyen siyah-beyazlılar, transferi imza aşamasına getirdi.

Kaan Ayhan'ın bonservisi belli oldu

İtalyan basını, bu transferin iki gün içerisinde gerçekleşeceğini iddia ederken; Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için ödeyeceği rakamı da belirtti. Teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdan eski öğrencisi Kaan Ayhan da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Tutto Mercato'nun haberine göre; siyah-beyazlıların bu transfer için Sassuolo'ya 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca anlaşmada 3.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu da ifade edildi. Haberde iki gün içerisinde bu transferin bitebileceği vurgulandı.

Bir taşla iki kuş

Kariyerine Almanya'nın Schalke 04 takımında başlayan Kaan Ayhan sırasıyla Eintracht Franfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo takımlarının formasını giydi. 2020-2021 sezonundan bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda 23 resmi maçta 1 asist yaparken, geçen sezon 24 resmi karşılaşmada 1 gol attı.

Milli oyuncu, bu sezon ise 16 resmi maça çıkarken takımına 2 gol katkısı sağladı. Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan transferiyle hem uluslararası deneyime sahip hem de yabancı kontenjanını doldurmayacak bir ismi almanın planlarını yapıyor.
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