Ümit Özat'ın acı günü! Uzun süredir tedavi görüyordu...

Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat bir süredir tedavi gören babasının vefat ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, kanser tedavisi gören babasının vefat ettiğini açıkladı.Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.