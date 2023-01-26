  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,49 - 20,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ümit Özat'ın acı günü! Uzun süredir tedavi görüyordu...

Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat bir süredir tedavi gören babasının vefat ettiğini açıkladı.

Ekleme: 26.01.2023 - 14:32 Güncelleme: 26.01.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, kanser tedavisi gören babasının vefat ettiğini açıkladı.

Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'ın acı günü! Uzun süredir tedavi görüyordu...
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu provokasyonlardan vazgeçin
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Hakkımızda üretilen ahlak dışı iftiralarla nefret suçu işlenmektedir
Fransa'da reform krizi: Grev çağrısı yapıldı yüzlerce kişi hükümete karşı ayaklandı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanığa 3 yıla kadar hapis istemi
6'lı masada liderlerin yemek keyfi
Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Cihan Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası
AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
PKK/YPG, Suriye'ye ait petrolü pazarlıyor
Yerli otomobil TOGG, Almanya'da görüldü
Ali Babacan: 6'lı masada aday önerisi konuşmayacağız
Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu
AYM'den HDP kararı
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon ve büyüme mesajı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına çok sert tepki: Gerçek dışı! Yaşananları bir bir anlattı
Van'da Eren Abluka Sonbahar Kış-25 operasyonu başlatıldı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Prim borcu olanlara tarihi kolaylık: O tarihe dikkat
Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia