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Beyaz Gazete
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PFDK'dan Dursun Özbek'e ceza...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verdi. Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier ise 2 maç ceza aldı.

Ekleme: 26.01.2023 - 20:45 Güncelleme: 26.01.2023 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
PFDK kararları açıklandı.

Kurul, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verdi.

Fenerbahçe kulübü ve yöneticisi Erol Bilecik'e yapılan açıklamalar nedeniyle toplam 200 bin TL ceza verildi.

Beşiktaş oyuncusu Valentin Rosier ise 2 maç ceza aldı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti ve 200 bin TL ceza verildi.
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