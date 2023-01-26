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Bir tek kaleye geçmedi! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni mevkisi orta saha

Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'da da denendiği merkez orta saha pozisyonuna geçecek. Pas sorununu çözmek isteyen Jorge Jesus, genç futbolcuya bu anlamda güveniyor.

Bir tek kaleye geçmedi! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni mevkisi orta saha
Ekleme: 26.01.2023 - 13:40 Güncelleme: 26.01.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, son haftalarda topa sahip olma oranını elinde bulundursa da rakip ceza sahasında tehlikeli pozisyon bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor.

Orta sahada sorun olduğunu düşünen Jorge Jesus ise nihayet Crespo ve Arao ikilisinden vazgeçmeyi düşünüyor. Miha Zajc ile bir türlü yıldızı barışmayan Portekizli çalıştırıcı ise takımın en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nu antrenmanda 8 numarada denedi. Burada oldukça iyi bir performans gösteren milli futbolcunun bazı maçlarda orta sahada oynaması bekleniyor.

Birçok pozisyonda oynuyor

Ferdi Kadıoğlu bu sezon sol bek, sağ bek, sağ kanat ve sol kanat olmak üzere dört farklı mevkide oynadı ve her oynadığı pozisyonda da alkış aldı. Başarılı oyuncu, bu sezon 28 maçta 2 asistle takımına katk sağladı.

Bir tek kaleye geçmedi! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni mevkisi orta saha
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