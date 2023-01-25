Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:



27 Ocak Cuma:



20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



28 Ocak Cumartesi:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan



16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük



16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu



19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek



29 Ocak Pazar:



13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan



16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa



19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan