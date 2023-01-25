Onlar konuşacak milyonlar ekran başında olacak! Devlerin başkanları karşı karşıya geliyor

Kaos ve gerilimin son derece yüksek olduğu bugünlerde Galatasaray ve Fenerbahçe tekrar karşı karşıya geldi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'in PFDK kararları sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı kulüp resmi kaynaklarından bir bildiri yayımlayıp Galatasaray başkanını televizyonlara tartışmaya davet etmişti.Yayımlanan bu bildiriler, yapılan tüm açıklamalardan sonra iki başkanın ne zaman karşı karşıya geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener ve Beyaz Futbol ekibi büyük bir televizyonculuk örneği göstererek iki kulüp başkanını davet etti.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekrardan karşı karşıya gelmesi sonucu Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener kulüp başkanlarını Beyaz TV'ye davet etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Program yapımcımız ve moderatörümüz Ertem Şener'den Beyaz Futbol adına Fenerbahce ve Galatasaray kulüp başkanları Sn. Ali Koç ve Sn. Dursun Özbek'e açık çağrı! Bizlerde aynı şekilde Sn.başkanları Türkiye'nin 1 numaralı spor programı Beyaz Futbol ve Derin Futbol davet ediyoruz...'Ertem Şener attığı tweetle Ali Koç'un daveti kabul ettiğini kamuoyuna duyurdu.Dursun Özbek, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Galatasaray tribünlerine ceza vermesi sonucu bir açıklama yaptı. Açıklamasında 'PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.Bu açıklamaların üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp resmi kaynaklarından bir bildiri yayımlayarak Galatasaray başkanını ve yöneticilerini tartışmaya davet etti.Yapılan o açıklama:Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek oluğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.'