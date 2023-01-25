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Beyaz Gazete
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Onlar konuşacak milyonlar ekran başında olacak! Devlerin başkanları karşı karşıya geliyor

Kaos ve gerilimin son derece yüksek olduğu bugünlerde Galatasaray ve Fenerbahçe tekrar karşı karşıya geldi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'in PFDK kararları sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı kulüp resmi kaynaklarından bir bildiri yayımladı. Yapılan açıklamadan sonra futbolseverler başkanların ne zaman karşı karşıya geleceğini merakla bekliyor...

Onlar konuşacak milyonlar ekran başında olacak! Devlerin başkanları karşı karşıya geliyor
Ekleme: 25.01.2023 - 13:49 Güncelleme: 25.01.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Kaos ve gerilimin son derece yüksek olduğu bugünlerde Galatasaray ve Fenerbahçe tekrar karşı karşıya geldi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'in PFDK kararları sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı kulüp resmi kaynaklarından bir bildiri yayımlayıp Galatasaray başkanını televizyonlara tartışmaya davet etmişti.

Yayımlanan bu bildiriler, yapılan tüm açıklamalardan sonra iki başkanın ne zaman karşı karşıya geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener ve Beyaz Futbol ekibi büyük bir televizyonculuk örneği göstererek iki kulüp başkanını davet etti.

BEYAZ FUTBOL'DAN BAŞKANLARA DAVET

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekrardan karşı karşıya gelmesi sonucu Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener kulüp başkanlarını Beyaz TV'ye davet etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Program yapımcımız ve moderatörümüz Ertem Şener'den Beyaz Futbol adına Fenerbahce ve Galatasaray kulüp başkanları Sn. Ali Koç ve Sn. Dursun Özbek'e açık çağrı! Bizlerde aynı şekilde Sn.başkanları Türkiye'nin 1 numaralı spor programı Beyaz Futbol ve Derin Futbol davet ediyoruz...'

Onlar konuşacak milyonlar ekran başında olacak! Devlerin başkanları karşı karşıya geliyor

DAVET KABUL GÖRDÜ

Ertem Şener attığı tweetle Ali Koç'un daveti kabul ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Onlar konuşacak milyonlar ekran başında olacak! Devlerin başkanları karşı karşıya geliyor

NE OLMUŞTU?

Dursun Özbek, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Galatasaray tribünlerine ceza vermesi sonucu bir açıklama yaptı. Açıklamasında 'PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp resmi kaynaklarından bir bildiri yayımlayarak Galatasaray başkanını ve yöneticilerini tartışmaya davet etti.

Yapılan o açıklama:

'MİLYONLAR İZLESİN'

Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.

'İDDİALARINIZI İSPATLAYIN'

Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek oluğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.'

Onlar konuşacak milyonlar ekran başında olacak! Devlerin başkanları karşı karşıya geliyor




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