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Beyaz Gazete
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Süper Lig ekibi Mata'ya talip oldu! Galatasaray'dan Mata kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a sezon başında transfer olan Juan Mata'ya Ümraniyespor'dan teklif geldi.

Ekleme: 24.01.2023 - 11:22 Güncelleme: 24.01.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Yusuf Demir'den olumsuz yanıt alan Ümraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 şansı bulamayan bir diğer yıldız Juan Mata'yı kiralama girişiminde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 1+1 yıllık anlaşması bulunan Mata'yı kadroda tutacaklarını belirterek Ümraniyespor'un teklifini reddetti.

İspanyol oyuncu bu sezon G.Saray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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