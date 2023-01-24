Süper Lig ekibi Mata'ya talip oldu! Galatasaray'dan Mata kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a sezon başında transfer olan Juan Mata'ya Ümraniyespor'dan teklif geldi.

Yusuf Demir'den olumsuz yanıt alan Ümraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 şansı bulamayan bir diğer yıldız Juan Mata'yı kiralama girişiminde bulundu.



Sarı-kırmızılı kulüp, 1+1 yıllık anlaşması bulunan Mata'yı kadroda tutacaklarını belirterek Ümraniyespor'un teklifini reddetti.



İspanyol oyuncu bu sezon G.Saray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



