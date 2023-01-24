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Hem performansı hem maaşı arttı: Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu son dönemdeki performansıyla ödüllendirildi. Başarılı oyuncunun maaşının 20 milyon liraya çıkartıldığı kaydedilirken, serbest kalma bedeli de 25 milyon euro olarak belirlendi.

Ekleme: 24.01.2023 - 14:06 Güncelleme: 24.01.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da zaman zaman inişli çıkışlı bir futbol ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, son dönemde performansıyla da gönülleri fethetmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 10 milyon lira kazanan 24 yaşındaki oyuncuya müjdeyi verdi.

Önceki gün yapılan görüşmelerde Kerem'in yeni maaşının 20 milyon liraya çıkarılması konusunda mutabık kalındığı öğrenilirken, oyuncunun kontratına 25 milyon euroluk bir serbest kalma bedelinin de konulduğu kaydedildi.

22 maçta 8 gol 3 asist
Kerem, bu sezon 22 maçta 8 gol 3 asistle takımının 11 golüne doğrudan katkı verdi.
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