Arda Güler ailesinin izlediği maçta süre alamadı

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler ise mücadelenin başında değişik duygular yaşadı.Tribünde kendisini izlemeye gelen anne ve babasını gören genç futbolcu oldukça heyecanlanırken, maçta süre alamaması ise hem sevenlerini hem de kendisini üzdü.Türkiye Kupası'ndaki iyi performansından sonra ilk 11 çıkması beklenen Arda yine yedek kulübesine hapsolurken teknik direktör Jorge Jesus tarafından süre verilmedi. Öte yandan maç sonu kendisine sorulan "Arda Güler yeterince süre alıyor mu?" sorusuna da yanıt veren Jesus, şunları söyledi:"Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar almış olduğu süre, geçen sezonun tamamından daha fazla... Hâlâ ligin ikinci yarısı oynanmadı..."