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Testis kanserini yenen Sebastien Haller tüm dünyaya umut verdi! Borussia Dortmund kazandı...

Bundesliga'da bu sezon zirveden uzak kalan Borussia Dortmund, dün oynanan maçta rakibi Augsburg'u 4-3 mağlup etti. Testis kanserine karşı verdiği mücadeleyi kazanan Sebastien Haller, Borussia Dortmund formasıyla ilk kez Augsburg maçında sahaya çıktı. Taraftarlar, Haller'e büyük destek verdi. İşte o görüntüler...

Testis kanserini yenen Sebastien Haller tüm dünyaya umut verdi! Borussia Dortmund kazandı...
Ekleme: 23.01.2023 - 10:48 Güncelleme: 23.01.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz Temmuz ayında testis kanserine yakalanan Sebastien Haller, bir süre kanser tedavisi gördü. Yıldız oyuncunun tedavisinin başlamasıyla birlikte ameliyat edildi ve daha sonra kemoterapi görmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncu yapılan tedavilere süratle olumlu cevap vermeye başladı.

Geçen süre içinde testis kanserini yenen Sebastien Haller, Borussia Dortmund formasıyla ilk kez Augsburg maçında sahaya çıktı ve tüm dünyaya umut oldu.

Testis kanserini yenen Sebastien Haller tüm dünyaya umut verdi! Borussia Dortmund kazandı...

HAZIRLIK MAÇINDA 3 GOL ATTI

Dünya Kupası arasından sonra iyice iyileşmeye başlayan Haller, Dortmund'un ikinci yarı kamp çalışmalarına dahil oldu ve Basel ile oynanan hazırlık karşılaşmasında oyuna daha sonra girdi ve 3 gol attı.

Testis kanserini yenen Sebastien Haller tüm dünyaya umut verdi! Borussia Dortmund kazandı...

TARAFTARLAR BÜYÜK DESTEK VERDİ

Bu sezon Augsburg maçında ilk kez sahaya çıkan Haller, 62. dakikada Moukoko'nun yerine oyuna dahil oldu. Taraftarın büyük desteğini gören Haller, gösterdiği mücadeleyle de alkış aldı.

Borussia Dortmund'un malzeme sponsoru Puma ise Haller için özel bir ayakkabı tasarlayarak üzerine Fuck Cancer (…. kanser) yazdı.

Maçın ardından çocuğu ile birlikte sahanın ortasında taraftara selam veren Haller, böylece verdiği kanser mücadelesiyle tüm dünyaya örnek olmuş oldu.

Testis kanserini yenen Sebastien Haller tüm dünyaya umut verdi! Borussia Dortmund kazandı...
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