MKE Ankaragücü, Konyaspor'u mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Konyaspor'u deplasmanda Ghayas Zahid'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.



Ev sahibi Konyaspor mücadeleye Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Bytyqi, Diouf 11'iyle başladı.



Konuk MKE Ankaragücü ise Gökhan Akkan, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Marlon, Emre Kılınç, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Zahid, Chatzigiovanis, Sowe 11'iyle sahada yer aldı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken konuk ekip 51. dakikada üstünlük golünü buldu. 51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ali Sowe'un indirdiği topu ağlara gönderen Ghayas Zahid, Ankaragücü'nü öne geçirdi.



Mücadelenin kalan bölümünde Ankaragücü üstünlüğünü korurken sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.



Bu sonucun ardından Ankaraügücü, puanını 22'ye yükseltip ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Konyaspor ise ligde 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 27 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Konyaspor ise Medipol Başakşehir'e konuk olacak.



Arabam.com Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Bytyqi, Diouf

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Marlon, Emre Kılınç, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Zahid, Chatzigiovanis, Sowe