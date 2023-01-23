  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısındaki laneti kırdı...

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ekleme: 23.01.2023 - 22:13 Güncelleme: 23.01.2023 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 73. dakikada Batshuayi, 78. dakikada Umut Nayir ve 89. dakikada Glumac(K.K)'den geldi.

Umut Nayir'in 90+8. dakikada attığı gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Ümraniyespor'da Onur Atasaray, 90+11. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 41 yaptı. Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Ümraniyespor lanetini kırdı

Sarı-lacivertliler daha önce 3 kez resmi maçlarda karşılaştığı Ümraniyespor ile 4. maçına çıktı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine 2 kez mağlup olurken, 1 kez de berabere kaldı. Sarı Kanarya rakibini resmi maçlarda ilk kez mağlup etti.

Daha önce 2019'da kupada eşleşmede karşılaşan iki takım arasında maçları 1-0'lık skorla kazanan Ümraniyespor tur atlamıştı.

Sezonun ilk yarısında ligde ilk kez karşılaştıkları maç ise 3-3 sona ermişti.

'Batsman' geçen sezonu yakaladı

Maçta gol bulan forvet oyuncusu, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 42 maçta 14 gol atan Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 14 gole ulaştı.

İç sahada Umut Nayir farkı

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin tamamını iç sahada kaydeden oyuncular arasında en yüksek sayıya ulaşan isim, Ümraniyespor santrforu Umut Nayir oldu.

Forvet oyuncusu gol sayısını 7'ye çıkardı.

İrfan Can, 11'e döndü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HangiKredi Ümraniyespor maçına ilk 11'de başladı.

Cezası nedeniyle birer lig ve kupa müsabakasını kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu, cezasının bittiği ilk müsabakada ilk 11'de görevlendirildi.

Ferdi sağ bekte

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, HangiKredi Ümraniyespor müsabakasına sağ bekte başladı.

Sezon başından beri birçok pozisyonda gösterdiği performansla beğeni toplayan genç oyuncu, genel olarak sol bekte görev almıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus, sağ bek pozisyonunda Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda 23 yaşındaki oyuncuyu burada görevlendirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP başörtüsü konusunda kamuoyundan özür dilemeli
Ehliyet affı bekleyenlere müjde! Ceza puanı da silinecek: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren açıklama!
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
'Balyoz' davasında karar 24 Mart'ta açıklanacak...
Kabine Toplantısı kararları belli oldu! Başkan Erdoğan'dan vergi ve prim borcuna düzenleme müjdesi
Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yakılmasına kalkan olan İsveç'e NATO kapısını kapattı: Namussuzluğa alçaklığa haddini bildiririz
Selçuk Bayraktar: Kızılelma 2'inci uçuş testini başarıyla tamamladı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den skandal ifade özgürlüğü açıklaması: 'Kur'an-ı Kerim yakılması yasal'
Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'
Kuzey Makedonya, Bayraktar TB2 tedarik etmek istiyor
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? Bakan Akar'dan flaş açıklama
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!
Ayşenur Arslan İsveç'i savundu
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İslam düşmanı Rasmus Paludan çocuk tacizcisi çıktı! İşte Paludan'ın kirli sicili
Fransa'da emeklilik protestosu büyüyor: Göstericiler Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi
Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha: Aşırı sağcı Pegida'nın Hollandalı lideri Wagensveld kutsal kitabı yırttı
Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu
Fahrettin Altun: Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok
AYM, HDP'nin erteleme talebi için tarih verdi
Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!