Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısındaki laneti kırdı...

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşılaştı.



Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.



Maçta goller; 73. dakikada Batshuayi, 78. dakikada Umut Nayir ve 89. dakikada Glumac(K.K)'den geldi.



Umut Nayir'in 90+8. dakikada attığı gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından iptal edildi.



Ümraniyespor'da Onur Atasaray, 90+11. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 41 yaptı. Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.



Süper Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Fenerbahçe, Ümraniyespor lanetini kırdı



Sarı-lacivertliler daha önce 3 kez resmi maçlarda karşılaştığı Ümraniyespor ile 4. maçına çıktı.



Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine 2 kez mağlup olurken, 1 kez de berabere kaldı. Sarı Kanarya rakibini resmi maçlarda ilk kez mağlup etti.



Daha önce 2019'da kupada eşleşmede karşılaşan iki takım arasında maçları 1-0'lık skorla kazanan Ümraniyespor tur atlamıştı.



Sezonun ilk yarısında ligde ilk kez karşılaştıkları maç ise 3-3 sona ermişti.



'Batsman' geçen sezonu yakaladı



Maçta gol bulan forvet oyuncusu, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.



Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 42 maçta 14 gol atan Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 14 gole ulaştı.



İç sahada Umut Nayir farkı



Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin tamamını iç sahada kaydeden oyuncular arasında en yüksek sayıya ulaşan isim, Ümraniyespor santrforu Umut Nayir oldu.



Forvet oyuncusu gol sayısını 7'ye çıkardı.



İrfan Can, 11'e döndü



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HangiKredi Ümraniyespor maçına ilk 11'de başladı.



Cezası nedeniyle birer lig ve kupa müsabakasını kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu, cezasının bittiği ilk müsabakada ilk 11'de görevlendirildi.



Ferdi sağ bekte



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, HangiKredi Ümraniyespor müsabakasına sağ bekte başladı.



Sezon başından beri birçok pozisyonda gösterdiği performansla beğeni toplayan genç oyuncu, genel olarak sol bekte görev almıştı.



Teknik direktör Jorge Jesus, sağ bek pozisyonunda Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda 23 yaşındaki oyuncuyu burada görevlendirdi.