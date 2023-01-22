Trabzonspor İstanbulspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında son şampiyon Trabzonspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Karadeniz temsilcisi 3 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına katılmak isterken, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



İŞTE İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Bartra, Denswil, Peres, Bakasetas, Siopis, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez



İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli



Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.



Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.



684 GÜNDÜR YENİLMİYOR



En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor.



Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.



FATİH TEKKE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK



Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.



Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

