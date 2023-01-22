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Trabzonspor'dan İstanbulspor'a farklı tarife! Fırtına gol oldu yağdı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 4-0 yendi. Fırtına bu skorla beraber puanını 35'e yükseltirken, konuk takım 15 puanda kaldı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 22.01.2023 - 21:05 Güncelleme: 22.01.2023 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ligin zorlu takımlarından Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezonunun yeni takımlarından İstanbulspor'u konuk etti.

Karşılaşmaya baskıyla başlayan Fırtına, küme düşme hattında bulunan rakibini 4-0 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri ise Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor'dan İstanbulspor'a farklı tarife! Fırtına gol oldu yağdı...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

29. dakikada Gomez'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil'in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

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